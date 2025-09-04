◇パ・リーグオリックス0-8ソフトバンク（2025年9月4日みずほペイペイ）中11日と抹消期間を経て先発マウンドに上がった田嶋が6回を投げ、今季ワーストタイとなる6失点で7敗目（5勝）を喫した。初回からつまずいた。2死二塁から嶺井の変則回転のゴロを自らファンブルして一、三塁としたのが痛かった。続く栗原に内角速球を完璧にとらえられ3ラン被弾。2回にも失点して完全に相手の流れになってしまった。「先発投手と