「ゴールドジュニア・Ｓ３」（４日、大井）単勝１・１倍。断然のプレッシャーを感じながらデビュー８年目の吉井章が、３連勝を決めた１番人気のゴーバディとともに待望の重賞初制覇。２着に逃げた３番人気のドキドキが粘り、上位２頭が「第５８回ハイセイコー記念・Ｓ１」（１１月１２日・大井）への優先出走権をゲット。３着に２番人気のチリンドリベントが入った。３番手のインで折り合ったゴーバディと吉井章。６頭立てだ