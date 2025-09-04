【ワシントン共同】米商務省が4日発表した7月のモノとサービスを合わせた国際収支ベース（季節調整済み）の貿易赤字は前月比32.5％増の783億1100万ドル（約11兆6千億円）だった。赤字幅は2カ月ぶりに拡大した。輸出は0.3％増の2804億6400万ドル。輸入は5.9％増の3587億7500万ドルだった。