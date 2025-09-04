「巨人１（降雨コールド）１２ヤクルト」（４日、ぎふしん長良川球場）巨人が２桁失点で大敗を喫した。連勝が２で止まった。今季２度目の先発に抜てきされた又木が期待に応えられなかった。四回途中毎回の７安打５失点でＫＯ。「このような結果になってしまい、申し訳ないです」とコメントした。初回に村上に２ランを被弾。四回は北村恵に左前打、中村悠に右中間二塁打、岩田に死球を与えて無死満塁とし、吉村の見逃し三振