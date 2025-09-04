4日未明に熱帯低気圧から変わった台風15号は、県内には5日朝から昼前にかけて最も接近する見込みです。5日昼前にかけては、線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。台風15号は、午後8時には延岡市の南南東約40キロにあって、1時間に約20キロの速さで北北東に進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。県内