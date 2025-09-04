◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―７阪神（４日・バンテリンドーム）阪神が快勝で、苦戦してきた中日にカード勝ち越しを決めた。流れを引き寄せたのは、主砲のバットだった。初回２死一塁で、佐藤輝が右越えの３６号２ラン。バンテリンドームではシーズン７本塁打で、０５年の金本知憲を抜いて球団最多となった。３点リードの７回無死一、二塁では近本が右翼線へ適時二塁打。新人から入団７年目の通算安打数は１０７０となり、