◇プロ野球セ・リーグ 阪神 7-5 中日(4日、バンテリンドーム）阪神が中日に勝利し、優勝マジックを「4」に縮め優勝目前です。チームは初回、2アウトから森下翔太選手が死球で出塁すると、佐藤輝明選手の36号2ランで幸先よく先制します。2点の援護を受けた来日初先発・ネルソン投手。3回に満塁のピンチを迎えるも、上林誠知選手をセンターフライに打ち取り、無失点で切り抜け降板しました。さらに4回には森下選手、佐藤選手が連打で