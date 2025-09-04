◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―１ＤｅＮＡ＝６回表２死一、二塁降雨コールドゲーム＝（４日・マツダスタジアム）広島は、雨に泣く形でＤｅＮＡに痛い１敗を喫した。ＣＳを争う相手にカード負け越しで、３位まで再び２ゲーム差に広がった。台風１５号接近の影響で、試合開始前から雨が降る中で午後６時１分にプレイボール。両軍無安打で迎えた３回に広島の先発・高が２四球と制球を乱し、２死一、二塁のピンチを背負った場面の