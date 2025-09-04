◇セ・リーグ阪神7-5中日（2025年9月4日バンテリンD）阪神は中日に勝利し、カード勝ち越しを決めた。今季初のブルペンデーで、来日初先発のネルソンは3回1安打無失点と好投。「初めての先発マウンドで思った通りに投げることができたわけではないけど、０点で行けたところは良かったと思うよ」4回からは中継ぎ陣が継投し、中日打線を無失点に封じ込めた。打線は初回2死一塁から佐藤輝の36号2ランで先制した。「打