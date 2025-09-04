◇パ・リーグロッテ2ー9日本ハム（2025年9月4日ZOZOマリン）ロッテ・藤岡が3回の守備中に途中交代した。球団によると熱中症のような症状を訴えたという。藤岡は3回1死二、三塁、打者・郡司を迎えた場面でタイムを取り、ベンチから飲料水を持ってきてもらってグラウンドで飲んだ。その後に一度は二塁の守備位置に戻ったが、カウント2―2となったところでベンチに退き、代わって小川が二塁の守備に就いた。この日のZOZ