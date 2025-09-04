「巨人１（降雨コールド）１２ヤクルト」（４日、ぎふしん長良川球場）ヤクルトは、村上の２本塁打を含む３安打６打点の大暴れもあり打線が２桁安打２桁得点と大爆発。連敗を２で止めた。打線は４番・村上が初回２死三塁の場面で又木のストレートを捉え、２戦連発となる１６号先制２ランを放った。初回２死三塁。相手先発・又木から左中間スタンドにたたき込んだ。３日・巨人戦（京セラドーム）の八回の第４打席で本塁打をか