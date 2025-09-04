自民党の小渕優子組織運動本部長が４日、石破茂首相（総裁）に対し、参院選大敗の責任を取って「けじめをつける」と辞意を伝達したことを共同通信が報じた。参院選を総括した両院議員総会（２日）以来、森山裕幹事長、小野寺五典政調会長、鈴木俊一総務会長、木原誠二選挙対策委員長が相次いで石破首相に辞意を伝える?ドミノ辞意表明?が起きている。石破首相は森山氏たちの退任の申し出について「預かる」としたが、今後の政