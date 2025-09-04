この漫画は、あい(@Ai)さんのフォロワーであるあかねさんが経験した友達関係について考えさせられるエピソードです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『結婚式直前！ドタキャン騒動‼』第5話をごらんください。 結婚式を目前に控えたあかねさんは、スピーチなどの役も引き受けていた親友のマキさんにドタキャンされてしまいます。理由はなんと彼氏との旅行。事態を知った共通の友達さと