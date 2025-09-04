稲葉浩志さんの全国ツアーを収録した映像作品が、ソロアーティストとして今年度2人目となる映像3部門で同時1位を獲得しました。4日発表の『オリコン週間映像ランキング』で、稲葉さんの最新音楽映像作品『Koshi Inaba LIVE 2024〜enIV〜』が、DVDの初週売り上げ0.8万枚、Blu-ray Discが2.3万枚で、『週間DVDランキング』と『週間BDランキング』ともに初登場1位を獲得しました。そして、DVDとBDを合計した『週間ミュージックDVD・BD