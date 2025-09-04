◇パ・リーグロッテ2ー9日本ハム（2025年9月4日ZOZOマリン）育成から支配下登録されたロッテ・アセベドが、うれしい来日初アーチを放った。0―8の8回無死一塁で代打で登場。日本ハム・杉浦の147キロの直球を捉え、1号2ランを左翼スタンドに叩き込んだ。「（自分の前の）ソトさんの打席でどう投げているのかを見ていて、真っすぐを狙っていた。しっかり打つことができて良かった」2軍で好成績を残し、7月に支配下登録