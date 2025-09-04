「巨人１（降雨コールド）１２ヤクルト」（４日、ぎふしん長良川球場）巨人が１１点ビハインドの展開で、増田大輝内野手がブルペンで救援準備を始めた。直後に試合が雨天コールドゲームで終了した。八回表を終了して２度目の雨天中断となったが、試合再開。ここで増田大がブルペンで投球練習を開始した。だが、八回裏の攻撃途中に３度目の中断となり、コールドゲームとなった。増田大は２０２０年、甲子園球場の阪神戦で