4回ヤクルト1死、村上が右越えに満塁本塁打を放つ＝岐阜ヤクルトが大勝した。一回に村上の2ランで先制し、四回に村上の満塁本塁打などで一挙7点。八回にはオスナが2ランを放ち、その裏に降雨コールドゲームとなった。村上は3安打6打点。巨人は投手陣が次々とつかまった。