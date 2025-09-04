日本ハム９―２ロッテ（パ・リーグ＝４日）――日本ハムが３カードぶりの勝ち越し。二回に郡司のソロなどで２点を先行し、その後も着実にリードを広げた。達は６回無失点。ロッテは両リーグ最速の７０敗目。◇ソフトバンク８―０オリックス（パ・リーグ＝４日）――ソフトバンクが零封勝ちで３連勝。一回に栗原の３ランで先行し、その後も加点して今季のオリックス戦の勝ち越しを決めた。オリックスは投打に振るわず３連敗。