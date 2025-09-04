9月1日は、世界的人気小説を映画化した「ハリー・ポッター」シリーズに登場するホグワーツ魔法魔術学校の新学期が始まる日。これを記念し、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京「バック・トゥ・ホグワーツ」特別イベントが開催された。イベントは、西武鉄道の池袋駅でのカウントダウンで始まり、特別塗装の貸切列車で豊島園駅へ移動、ハリー・ポッターのエンターテインメント施設「スタジオツアー東京」での特別な体験など盛り