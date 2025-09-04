「広島０（降雨コールド）１ＤｅＮＡ」（４日、マツダスタジアム）広島とＤｅＮＡの一戦は六回途中に降雨コールドで試合終了。広島が１点差で敗れ、３連戦に負け越し。３位・ＤｅＮＡとのゲーム差を「２」に広げられた。試合開始前から降り続いた雨の影響で、三回のＤｅＮＡの攻撃中、２死一、二塁の場面で試合が５２分間中断。再開直後に先発・高が桑原に左前適時打を浴び、先制点を献上した。その後、六回のＤｅＮＡの攻