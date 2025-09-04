将棋の「王座戦五番勝負」第1局、藤井聡太七冠（23）は、挑戦者の伊藤匠叡王（22）に勝利し、3連覇に向けて好スタートを切りました。きょう、シンガポールのセントーサ島で行われた王座戦五番勝負の第1局。王座戦2連覇中の藤井聡太七冠は、去年、自身の八冠独占を崩した同学年のライバル・伊藤匠叡王の挑戦を受けました。対局は66手で藤井七冠が勝利し、3連覇に向けて好スタートを切りました。藤井七冠は対局後、「対局も集中して