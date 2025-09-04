ABC-MARTは、2025年9月4日（木）よりadidas Originalsの秋コレクションキャンペーンを開催。重盛さと美さんと礒部希帆さんが登場し、ベロア素材のセットアップ「W ADIBREAK VELOUR」や厚底スニーカー「GAZELLE BOLD」「OZGAIA」を主役に、Y2Kムード漂う旬のコーディネートを披露します。上品さと可愛らしさを兼ね備えたアイテムで、楽しみましょう！ ベロアセットアップで秋のトレンドを先取