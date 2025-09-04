◆ソフトバンク8―0オリックス（4日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが零封勝ちで同一カード3連勝を果たした。先発上沢直之投手が8回無失点の好投を見せ、11勝目。打線は初回に栗原陵矢が6号3ランを放ち、試合を優位に進めた。前カードのロッテ戦では2連敗を喫し、迎えたオリックス戦で7カードぶりの同一カード3連勝となった。試合後、小久保裕紀監督は「（オリックス）打線が非常にいい状態で福岡に乗り込んできていた