ËèÆüÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¶Ì´¬±ÇÈþ¤µ¤ó¤Ï9·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»ºµÙ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¤Ý¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿¤ª¤Ê¤«¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶Ì´¬±ÇÈþ¥¢¥Ê¤Î¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ª¤Ê¤«¡Ö¤À¤¤¤Ö¤ªÊ¢Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤Í¤§¡×¶Ì´¬¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¡¢Podcast¤ä¥é¥¸¥ª¼ýÏ¿¤Î»Å»öÇ¼¤á¤ò¤·¡¢ÌÀÆü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»ºµÙÆþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Âè2»Ò½Ð»º¤Î¤¿¤á¤Î»ºµÙ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤¢¤ï¤»¤Æ2Ëç¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ËçÌÜ¤ÏÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿