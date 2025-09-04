4日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−ヤクルト』で解説を務めた田尾安志氏は、巨人・泉口友汰について言及した。3番・ショートでスタメン出場した泉口は、0−2の初回二死走者なしの第1打席、吉村貢司郎が1ストライクから投じた2球目のカットボールをショートへの内野安打で打率を.302に上げたが、第2打席が三直、第3打席が中飛。この日は3打数1安打で打率.300となった。田尾氏はここ最近の泉口の打撃に