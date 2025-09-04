◆ソフトバンク8―0オリックス（4日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが零封勝ちで同一カード3連勝を果たした。先発の上沢直之投手が8回無失点の好投を見せ、11勝目。打線は初回に栗原陵矢が6号3ランを放ち、終始試合を優位に進めた。初回は2死二塁から嶺井博希の詰まった投手へのゴロを田嶋大樹がファンブル。直後に栗原の一発が飛び出した。試合後、小久保裕紀監督は「何でもないピッチャーゴロを取れないとああいう展