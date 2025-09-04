ようやく現れた漫画の神様だったが…NHK連続テレビ小説「あんぱん」は4日、第114回が放送された。漫画の神様、手塚治虫をモデルにした漫画家、手嶌治虫(眞栄田郷敦)が柳井家を訪問。物語が大きく動き出す期待が高まったが、手嶌は柳井家で寝落ちしてしまう。柳井家で眠ってしまった手嶌治虫(右)「あんぱん」の一場面(C)NHK柳井家で茶を飲む手嶌治虫だったが…(インスタグラムasadoea_ak_nhkより)漫画家として代表作がなくて悩