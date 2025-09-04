◆ソフトバンク8―0オリックス（4日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが零封勝ちで同一カード3連勝を果たした。先発の上沢直之投手が8回無失点の好投を見せ、11勝目。打線は初回に栗原陵矢が6号3ランを放ち、終始試合を優位に進めた。この日は4番にプロ初となる嶺井博希を起用した。今季は5月の対戦で相手先発の田嶋大樹から1試合2本塁打を放っており、試合後、小久保裕紀監督も「前々回か。ものすごく打ったんで。それ