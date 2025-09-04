福岡県警宗像署は4日、福津市の女性が持つ携帯に同日午前9時半ごろ、＋1から始まる電話番号から不審な入電があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は自動音声でクレジットカード会社を名乗り「あなた名義で不正にクレジットカードが作られています。ご不明な場合は1番を押してください」などという内容だった。