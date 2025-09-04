“歌舞伎版”ルパン三世『流白浪燦星』が2日、京都・南座で幕を開けた。おととし12月に東京・新橋演舞場で初演され、好評だった新作歌舞伎が、物語のご当地・京都で上演となる。【写真多数】“歌舞伎版”ルパン三世『流白浪燦星』大騒動の様子片岡愛之助がゲスト声優として出演した映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』に登場するキャラクターを彷彿とさせる場面や、スケールアップした本水など、さらにパワーアッ