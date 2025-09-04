歌手の麻倉未稀さん（65）が3日、『第23回 グッドエイジャー賞 授賞式』に登場し、自身のヒット曲『ヒーロー』を熱唱。楽曲に関するエピソードを明かしました。ステージでラグビー部を舞台にしたドラマの主題歌となった自身の楽曲『ヒーロー』を披露し、会場から大きな拍手が送られました。麻倉さんは「『ヒーロー』を歌い続けて、もう40年近くなるんじゃないか。いまだにラグビーの集まりには呼んでいただいて、スタジアムで歌わ