µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¡á4Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤ÎÅÞËÜÉô¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ï4Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢ÂÓ¤·¤Æ³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌÅª¤Ê¸ÀÆ°¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¹ñÌ±¤ÎÍýÀ­¤ÈÎÉ¼±¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢´í¸±¤ÊÄ¬Î®¤òÊñ°Ï¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£»²±¡Áª¤Ç¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò·Ç¤²¤¿»²À¯ÅÞ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¶Ë±¦¡¦ÇÓ³°¼çµÁ¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤ò¿­¤Ð¤·¤¿¡£¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤È°ì½ï¤ËÆüËÜÀ¯¼£¤ò°­¤¯¤¹