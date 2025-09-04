埼玉県八潮市で県道が陥没してトラックが転落した事故で、原因究明を目指す県の第三者委員会（委員長＝藤野陽三・城西大学長）の会合が４日、東京都内で開かれた。第三者委は、県が管理する下水道管が硫化水素で腐食したことが陥没の原因だと指摘する中間報告を取りまとめた。中間報告では、硫化水素で下水管が劣化して継ぎ目などの隙間から土砂が流れ込み、長い時間をかけて下水管と道路の間に空洞が発生した可能性が高いと指