２６年間暮らしたパリからミラノに移住した元フジテレビアナウンサー、中村江里子が４日（日本時間）、ＳＮＳを更新。ミラノ生活５日目を報告した。中村は、夫の仕事の都合で、８月末から１年間、ミラノに移住。３人きょうだいの末っ子で高校１年生の次女（１５）と３人で暮らすという。重厚なエントランスがいかにもイタリア、ミラノというアパート（マンション）。宮殿のような高い天井、天井の装飾で、部屋全体は白い壁だ