ドル円１４８．３５近辺、ユーロドル１．１６５０近辺＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方、ドル円は148.35近辺、ユーロドルは1.1650近辺での推移。このあと日本時間午後９時１５分に８月ＡＤＰ雇用統計が発表される。市場予想は６．８万人増と前回の１０．４万人増から増加ペースが鈍ることが想定されている。 USD/JPY148.32EUR/USD1.1648