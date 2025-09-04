ドル売り反応、米ＡＤＰ雇用者数は５.４万人増にとどまるドル円１４８円台前半＝ＮＹ為替 ８月米ＡＤＰ雇用統計は５．４万人増と市場予想６．８万人増に届かず。前回値は１０．４万人増から１０．６万人増に小幅上方修正された。弱い結果を受けて、米債利回り低下とともにドル売りの反応が広がっている。米１０年債利回りは一時４．１７％割れまで低下。ドル円は148.40付近から148.10割れまで下押しされた。 USD/JPY14