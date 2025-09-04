こちらは、惑星状星雲「NGC 6302」の中心部。画像の作成には、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）と、アルマ望遠鏡（ALMA）の観測データが使用されました。中心の死にゆく恒星を取り囲む複雑な構造が、繊細に捉えられています。【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）とアルマ望遠鏡（ALMA）が観測した惑星状星雲「NGC 6302」の中心部（Credit: ESA/Webb, NASA & CSA, M. Matsuura, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), N. Hiran