広島戦に先発したDeNA・平良＝マツダ六回表2死一、二塁降雨コールドゲームとなり、DeNAの平良が5回を3安打、無四球の完封で3勝目。鋭い腕の振りから変化球がさえ、三回の桑原の適時打による1点を守った。打線低調の広島は高が六回途中1失点でプロ初黒星。