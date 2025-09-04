日本航空の国際線の男性機長（６４）が米ホノルル滞在中に社内規定に反して飲酒した問題で、機長は乗務当日、アルコールが検知された検査記録を改ざんしていたことが分かった。滞在先での過剰な飲酒を隠す狙いがあったとみられる。日航は機長への懲戒処分を検討している。４日に記者会見した日航によると、機長は８月２８日午後（現地時間）、ホノルル発中部行きの便に乗務予定の中、前日の２７日午後にホテルの自室でビール（