【生活の知恵ライフハックハンデマッチSHOW 家事プロ軍団VS凡人主夫軍団】家事脳が凡人でも、ひらめく時間のハンデを活かせば家事プロ軍団にライフハックバトルで勝てるのか！？【カーナビの声は誰？】カーナビから聞こえるナビゲーターを務める有名人を当てれるか、音声を聞きながら謎解きドライブ！目的地に到着し、料理を食べ終わるまでに当てることができたら食事代はタダ。外した人だけで割り勘で支払い！！