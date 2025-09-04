2歳重賞「第6回ゴールドジュニア」（S3）が4日、大井競馬場で行われた。ゴーバディが単勝1.1倍の断然人気に応えて差し切り、重賞初制覇を飾った。鞍上の吉井章（24）はデビュー8年目で重賞初勝利。マテラスカイ産駒も初重賞勝ちとなった。同馬と2着ドキドキに「第58回ハイセイコー記念」（S1、11月12日、大井1600メートル）への優先出走権が与えられた。勝利者インタビューで吉井は重責を果たした安堵（あんど）感と重賞初制覇