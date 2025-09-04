◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 12-1 巨人(4日、岐阜・ぎふしん長良川球場)巨人は投手陣が崩壊して、今季2度目の2桁失点。打線も1点しか奪えず、連勝が2でストップしました。先発はプロ初勝利を目指す2年目の又木鉄平投手。初回、2アウト3塁のピンチを招くと、村上宗隆選手に外角高めのストレートをホームランにされ、いきなり2点の先制を許します。それでも直後の攻撃。2本の内野安打で2アウト1、3塁のチャンスを作り、岸田行倫選