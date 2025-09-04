◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 12-1 巨人(4日、岐阜・ぎふしん長良川球場)ヤクルトは主砲・村上宗隆選手が2本塁打6打点の大暴れ。投げては先発の吉村貢司郎投手が7回1失点と試合を作り、5勝目を挙げました。ヤクルトは初回攻撃、この日が25歳の誕生日だった先頭・濱田太貴選手が2ベースで出塁してチャンスを作ると、4番・村上宗隆選手が2試合連発となる第16号2ランホームランを放って2点を先制します。先発は6月21日以来の白星を