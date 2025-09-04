神奈川・川崎市で元交際相手の男からストーカー被害を受けていた女性が行方不明になり殺害された事件で、神奈川県警は4日「警察の対応は不十分だった」とする検証報告書をまとめ、県警トップが謝罪した。これに対し、遺族は「納得がいかない」と語った。神奈川県警トップが謝罪「危険性を過小評価」4日午前、神奈川県警のトップ、和田薫本部長が会見で謝罪した。神奈川県警・和田薫本部長：県警察と致しまして、相談等を受けていた