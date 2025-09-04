サイボウズは9月4日、コクヨのビジネスサプライ事業本部の経理部門において、基幹システムでは対応できない毎月100件以上の特殊な請求書発行業務にkintoneを導入することで、当該業務の工数を92%削減したことを発表した。将来的には基幹システム外の業務プロセスをkintoneで可視化し、そのプロセスを含めてシステム全体の設計をし直すなど、業務基盤全体の好循環をkintoneで生み出していくことを目指すとのことだ。コクヨのkintone