柔道女子５２キロ級の東京五輪金メダリストでパリ五輪にも出場した阿部詩が、オフショットを公開した。４日までに自身のＳＮＳを更新した阿部は、インスタグラムに「ダイスキｐｉｚｚａ」とコメント。大きなピザを前に喜ぶ姿や口いっぱいに頬張る姿をおさめたショットを披露した。この投稿には多数のいいねが寄せられている。