マカロニえんぴつが12月10日、メジャー3rdフルアルバム『physical mind』をリリースする。アルバムには、TVアニメ『忘却バッテリー』エンディングテーマ「忘レナ唄」、映画『FLY!フライ!』主題歌「月へ行こう」、コカ・コーラ『紅茶花伝』CMソング「poole」、TVアニメ『アオのハコ』 第2クールオープニングテーマ「然らば」 、映画『山田くんとLv999の恋をする』 主題歌「NOW LOADING」といったタイアップ曲を含めた全14曲を収録す