ガールグループ「ＩＬＬＩＴ」が３、４日の２日間、大阪城ホールで日本では初のファンコンサートの大阪公演を行った。日本では初の単独コンサートで、横浜２公演と大阪２公演の合計で約４万人を動員。１日に発売した日本デビューシングル「時よ止まれ」や、ＴｉｋＴｏｋなどでヒット中の「ＡｌｍｏｎｄＣｈｏｃｏｌａｔｅ」、代表曲「Ｍａｇｎｅｔｉｃ」など、一糸乱れぬキレキレのダンスとキュートな歌声で会場に集まったＧ