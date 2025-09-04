神奈川県高校野球秋季県大会の組み合わせ抽選会が４日、横浜市内で行われた。今春センバツ王者で夏の甲子園８強の横浜は、７日の９時３０分から七里ケ浜と浅野の勝者と初戦を迎える。新チームの主将に就任した小野舜友内野手（２年）は、前主将の阿部葉太越えを目標に掲げた。「監督さんが求めるものを、阿部さんが姿勢で示してくださっていた。少しでも阿部さんに近づいて、越えていかなければ勝てない」。主将就任時、村田浩