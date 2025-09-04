ダスキン（大阪府吹田市）が運営するミスタードーナツが、有楽製菓（東京都小平市）の人気菓子「ブラックサンダー」とコラボレーションした「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」全4種を、9月10日から期間限定で発売します。「ブラックサンダーモンスター」が”再雷”！2024年9月に初めて実施された両社のコラボ。今年は、同店の人気ドーナツがハロウィーン仕様に変身した商品が登場します。コラボ商品の「ブラックサンダーチ